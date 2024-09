Korak proti živahnejšemu mestu

V nadaljevanju preberite:

Redki so dnevi, ko se mesta v celoti posvetijo sodobni umetnosti – danes je eden izmed njih. Po lanski krstni izvedbi se v Maribor namreč vrača Maribor Art Walk, v sklopu katerega bo od popoldneva do poznega večera vrata na stežaj odprlo 20 prostorov sodobne umetnosti, odvile pa se bodo tudi številne otvoritve, vodstva, pogovori in drugi dogodki.