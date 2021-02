Kreativni dvom vedno preglasi egotrip

V utemeljitvi nagrade je zapisano, da »arhitekturni opus relativno mlade skupine arhitektov zaznamujejo medsebojno raznoliki ter oblikovno, slogovno in materialno svojstveni projekti. Povezujejo jih prepoznavna vpetost v lokalno okolje, občutljivost do konteksta, materiala, detajla, še posebej pa občutljivost do uporabnika. V današnjem času, ki ga zaznamujejo naklonjenost globalnemu, odsotnost empatije in spodbujanje individualnosti, ustvarjajo objekte, ki spodbujajo povezovanje namesto ločevanja, aktivnost namesto pasivnosti in kolektivno pred individualnim. Njihov opus pomembnejših realiziranih arhitektur vključuje predvsem stavbe za ranljive skupine uporabnikov.«