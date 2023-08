Kulturna ponudba za vsak okus in vsak žep

V nadaljevanju preberite:

Največje gledališke in operne hiše na Dunaju imajo julija in avgusta počitnice, večje koncertne dvorane pa delujejo z lahkotnejšim poletnim programom. Kljub temu pa Dunaj poleg muzejev in številnih posebnih razstav to poletje ponuja tudi raznolike in kakovostne umetniške dogodke. Za nekatere ni treba plačati vstopnine.