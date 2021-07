Medij posebnega pomena v boju za preživetje

V nadaljevanju preberite:

Težave z ministrstvom in vlado niso edini resen problem, ki tare Radio Študent. V začetku leta mu je njegov formalni ustanovitelj, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU), v celoti ukinil financiranje in ga poskusil privatizirati. Obljubljali so jim finančne nagrade, če bi o delovanju ŠOU začeli poročati nekritično. A po medijski kampanji in zgražanju širše javnosti je ŠOU nazadnje delno popustil in financiranje le znižal za približno tretjino v primerjavi s prejšnjim letom.