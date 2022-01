Ministrstvo pojasnilo izbiro na programskem razpisu za nevladnike

Ministrstvo za kulturo je na spletni strani objavilo pojasnila o aktualnem programskem razpisu za kulturne programe v umetnosti, na katerem so nekatere nevladne organizacije ostale brez sredstev. Poleg pojasnil je objavilo tudi analizo zadnjih treh programskih razpisov.

Kot pojasnjuje ministrstvo, je namen razpisa podpreti izvajalce javnih kulturnih programov, ki so primerljivi s kulturno dejavnostjo javnih zavodov ter dopolnjujejo mrežo na posameznem področju kulture ali izvajajo dejavnost, ki se ne zagotavlja v javnih zavodih.

Za aktualni razpis za obdobje 2022–2025 je bilo predvideno, da bo v financiranje sprejetih največ 34 programov, toliko so jih s posamičnih področij tudi izbrali. Zanje je ministrstvo v tem letu namenilo skoraj 3,6 milijona evrov ter enaka sredstva predvidelo tudi za prihodnja tri leta. Skupaj bo za štiriletno obdobje namenilo skoraj 14,4 milijona evrov, navaja pojasnilo.

Na področju uprizoritvenih umetnosti je bilo sprejetih v sofinanciranje osem programov, ki jim bo ministrstvo v štirih letih dodelilo 4,2 milijona evrov. Zavrnjenih je bilo sedem programov, tri vloge pa so bile zavržene zaradi neizpolnjevanja pogojev.

Na področju glasbenih umetnosti je bilo sprejetih 12 programov za sredstva v višini dobrih 4,7 milijona evrov. Zavrnili so 13 programov in zavrgli devet vlog.

Na področju vizualnih umetnosti so sprejeli v sofinanciranje devet programov za dobrih 3,8 milijona evrov. Štiri programe so zavrnili in tri vloge zavrgli. Na področju intermedijskih umetnosti pa so izbrali pet programov za skoraj 1,6 milijona evrov. Enega so zavrnili in eno vlogo zavrgli.

Vloge so ocenile in ovrednotile strokovne komisije za posamična področja, seznam odobrenih projektov pa namerava ministrstvo objaviti, ko bodo od prijaviteljev dobili potrdilo, da so prejeli odločbe.

Kot so zapisali na ministrstvu, je iz analize zadnjih treh razpisov razvidno, da sta se z aktualnim razpisom v primerjavi s prejšnjima, ki sta veljala za obdobji 2018–2021 in 2014–2017, zvišalo tako število izbranih izvajalcev kot višina sredstev. Na prejšnjih dveh je bilo vsakič sofinanciranih 32 programov, višina sofinanciranih sredstev pa je znašala 11.225.190 oziroma 10.951.600 evrov.

Ker je v primerjavi s preteklimi leti sredstev več, bodo izbrani izvajalci prejeli višja sredstva."Ob višanju števila prejemnikov in ne sredstev bi višina sredstev sicer ostala enaka, vendar bi se znova 'drobila', s tem pa bi onemogočali razvoj in kakovostno izvedbo programov,"piše v pojasnilu.

Nekatere organizacije so v zadnjih dnevih sporočile, da so bile na razpisu neuspešne, med njimi Gledališče Glej in Zavod Maska. V društvu Asociacija so ob tem opozorili na zapostavljenost uprizoritvenih umetnosti, v opozicijskih SD, LMŠ in Levici pa so ocenili, da ustvarjalce, ki so bili neuspešni, država kaznuje z nefinanciranjem zato, ker so preveč kritični do oblasti.

S tem v zvezi so na ministrstvu »odločno zavrnili politično označevanje strokovnih odločitev«. Kot so zapisali, se pogoji in merila, na podlagi katerih ocenjujejo strokovne komisije na posameznih razpisnih področja, v nobenem oziru ne nanašajo na svetovnonazorske usmeritve prijaviteljev ali njihovih programov.

Za Glej je minister Vasko Simoniti pristojno komisijo prosil, da ponovno pregleda vlogo, a ta prvotne ocene ni spremenila, navaja pojasnilo. Za Zavod Mesto žensk, Center Delak in Nomad Dance Academy Slovenia pa navaja, da na tem razpisu doslej še niso pridobili sredstev. Enako velja za skupino Laibach.

Kot še pojasnjuje ministrstvo, obravnavani razpis ni edini, na katerega se nevladne organizacije lahko prijavijo.