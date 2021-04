Na presečišču kultur v Bruslju

S trboveljsko županjo skupaj v raznolikosti

Županja Trbovelj Jasna Gabrič bo sodelovala na debati z naslovom Skupaj v raznolikosti.

Foto arhiv občine

Festival, ki v Bruslju predstavlja in združuje balkansko kulturo, ­praznuje 15 let.



Od 21. do 25. aprila bo debate in koncerte mogoče spremljati na spletni strani in prek mobilne aplikacije.



Festival soorganizira evropska komisija.

Združitev jazza in rocka

Nele Karajlić z zvestim občinstvom Foto Marko Pigac/mp produkcija

Francosko-srbska naveza

Še sveža poslikava hrvaške umetnice OjoMagico. Foto Arhiv Balkan Trafik

Balkan kaj?

Odkrijte Balkan! Tako vabi festival, ki v Bruslju predstavlja kulturo, glasbo, film, likovno in ulično umetnost s tega dela sveta. Začenja se danes z okroglimi mizami, na katerih bodo gostje v pogovoru z evropskimi komisarji osvetlili nekatera presečišča delovanja politike in civilne družbe. V treh osrednjih festivalskih dneh bodo v Bruslju nastopili številni priznani glasbeniki. Koncertom, razstavam in drugim dogodkom bo mogoče (v živo) slediti prek spletne strani in posebne ­festivalske aplikacije.V petnajstih letih so se stvari na Balkanu drastično spremenile, ugotavlja Nicolas Wieërs, direktor festivala Balkan Trafik . Nekdaj je festival slavil tradicionalne kulture in glasbo, danes pa predstavlja mlade talente, ki črpajo iz tradicije in jo nadgrajujejo s sodobnimi prijemi. Festival, ki je nastal, da bi evropskemu občinstvu v multikulturnem Bruslju predstavil in približal umetnost Balkana, se prilagaja novim trendom. Lansko edicijo festivala v živo so morali odpovedati, a so ga kljub temu izvedli v digitalni različici, pri kateri je sodelovalo več kot sto glasbenikov, pesnikov, pisateljev, sociologov in filozofov.Danes se bo čez dan zvrstilo šest debat, ki so organizirane v hibridnem formatu. Bruseljski komisarji se bodo z moderatorjem sestali v živo in povabili k razpravi kolege prek spleta. Na otvoritveni debati se bodo na temo Skupaj v raznolikosti pogovarjali župan Istanbula Ekrem İmamoğlu, župan Temišvara Dominic Fritz, župan Bruslja Philippe Close in trboveljska županja Jasna Gabrič, ki je bila leta 2014 najmlajša izvoljena županja v Sloveniji ter se je s prizadevanji na področju učinkovitosti in odzivnosti svojega mesta uvrstila med deseterico najboljših županov in županj na svetu, ki jih izbira fundacija City Mayors. Na festivalu Balkan Trafik bo posebej predstavljena kot vzornica mladim evropskim političarkam.Na preostalih okroglih mizah, ki se jih bodo udeležili evropski komisarji in gostje iz Turčije, Kosova, Albanije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Črne gore in Srbije, bodo obravnavali teme, kot so svoboda izražanja, okolje in vključenost. Posebna pozornost bo namenjena mladim evropskim ambasadorjem, ki se bodo pogovarjali o izzivih spletnega aktivizma in angažiranosti v živo.Petnajsta izvedba festivala napoveduje kar nekaj zvenečih glasbenih imen, kar je v splošni koncertni suši hvalevreden podvig. Med desetimi izvajalci gotovo najbolj izstopata francosko-libanonski trobentač Ibrahim Maalouf in ustanovitelj ter pevec skupine Zabranjeno pušenje Nele Karajlić. Pridružila se bosta dvema koncertnima dogodkoma, ki sta nastala po naročilu festivala.Na povabilo Balkan Trafik sta flamski multiinštrumentalist Nathan Daems in srbski skladatelj ter pianist Vasil Hadžimanov namreč zasnovala poseben projekt, h kateremu sta kot solista povabila omenjenega Maaloufa in bolgarskega skladatelja ter mojstra igranja na kaval (tradicionalna lesena flavta) Teodosija Spasova.Na glasbeno potovanje med Beogradom, Brusljem in Barcelono bodo poslušalce popeljali The Rocking Beez – drugi projekt festivala Balkan Trafik. Ob balkansko-romski tradicionalni glasbi bodo, kot obljubljajo organizatorji, odmevali španski rock, sevdah, rumba in reggae. Da bo mera polna, bo glasbeno mešanico z nezamenljivim vokalom nadgradil še jugoslovanska rock legenda Nele Karajlić ob španski pevki Amparo Sánchez.V treh osrednjih dneh festivala bodo na odru bruseljskega studia Dada nastopili še Shantel & Bucovina Club Orkestar s svojim berlinskim šarmom, moldavski Zdob și Zdub, ki so v 25-letni karieri bili predskupina Red Hot Chili Peppers, Emirja Kusturice & Zabranjenega pušenja, Korn, Rage Against The Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin’ Criminals in Linkin Park, bosanski dvomljivci Dubioza kolektiv, srbski Naked, ki združujejo tradicijo z urbano glasbo, Gipsy Groove s Kosova, ki bodo predstavili svoje prijeme romske glasbe, srbski eksplozivni hip hop duet Stereo Banana, ki je dobil vzdevek Balkanski Chemical Brothers, slovaška romska zasedba Mec Yek in belgijski elektro brass band Bernard ­­Orchestar.Posebno pozornost festival namenja romski kulturi skozi projekt Rojaze – Roma Jazzing Europe, ki ga je podprla tudi Ustvarjalna Evropa. »S projektom si želimo odpreti kreativno izmenjavo med mladimi romskimi jazzovskimi glasbeniki različnih kulturnih, socialnih, ekonomskih in geografskih porekel ter tako spodbuditi razvoj medkulturnega dialoga, večkulturnega sodelovanja in pravega čezmejnega gibanja,« so zapisali pobudniki – srbska fundacija Nišville in francoski l'Air de ­Balkans.V seriji desetih dokumentarnih filmov s skupnim naslovom Balkan kaj? bo direktor festivala Nicolas Wieërs predstavilsvojo vizijo festivala in sodobne podobe balkanskih držav, ki so se, odkar jih odkrivajo in predstavljajo na festivalu, korenito spremenile. Umetnost z različnih koncev bo prikazana tudi na razstavah. Med drugimi bo hrvaška umetnica Jadranka Lac­ković z ulično poslikavo obarvala spomladanske bruseljske ulice, v galeriji Le Delta bo črno-bele fotografije iz romunske vasi Clejani razstavljal fotograf Klaus Reimer, na ogled bo tudi spletna razstava tradicionalnih bosanskih tetovaž in svojevrstni portreti nevest kosovske umetnice Shqipe Kamberi.Vsem dogodkom, razstavam, koncertom in srečanjem izza odra, predstavitvam umetnikov in intervjujem bo mogoče slediti na spletni strani festivala balkantrafik.com in prek posebne spletne ­aplikacije.