Na stičišču poklicne in civilne dolžnosti

V nadaljevanju preberite:

Letošnja generalna konferenca Mednarodnega muzejskega sveta (Icom), ki se je v nedeljo končala v Pragi, je prinesla novo muzejsko definicijo, Kaji Širok, nekdanji direktorici Muzeja novejše zgodovine Slovenije, danes državni sekretarki za kulturo v kabinetu predsednika vlade, pa izvolitev v izvršni odbor organizacije.

To je velika čast, ki prinaša veliko odgovornost, pravi Kaja Širok, saj v 76-letni zgodovini Icom – vodilna svetovna nevladna organizacija, ki povezuje muzeje vseh vrst in disciplin, strokovnjake in druge včlanjene institucije, ob tem pa se ponaša z več kot tristo tisoč člani iz 137 držav – v izvršnih organih še nikdar ni imel predstavnika Slovenije.