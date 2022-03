Nagrada za življenjsko delo Viliju Ravnjaku

V nadaljevanju preberite:

Po mnenju devetčlanske komisije, ki ji predseduje Miran Štuhec, je Vili Ravnjak, mariborski dramaturg, režiser, dramatik, scenarist, pisatelj in mislec »najbolj kompleksna slovenska dramaturška osebnost«. Zapisali so, da je šla njegova gledališko-dramaturška dialektika skozi različne faze, njegovo delo dramaturga in vodje mariborske Drame zaznamujejo vrhunske kreacije, v njih nagrajenec prek odličnega poznavanja gledališča in domišljene idejne globine različne poetike ter kanonizirana sporočila sintetizira z ontološkimi vprašanji, in sicer zmeraj v okvirih dialoga klasičnega s sodobnim. Glazerjeve listine, ki jih podeljujejo za izjemne dosežke ustvarjalcev v zadnjih dveh letih, so prejeli umetnostna zgodovinarka in konservatorska svetnica Alenka Zupan, pisatelj Boris Kolar in igralka Mateja Pucko.