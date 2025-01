Od včeraj je novi direktor kulturno-umetniškega programa Cankarjevega doma (CD) Peter Baroš. Obenem je postal tudi pomočnik generalnega direktorja Cankarjevega doma Jureta Novaka. Pred tem je bila direktorica kulturno-umetniškega programa Uršula Cetinski, Novak pa se je odločil za funkcijo poslovnega direktorja zavoda.

V ožjem vodstvu Cankarjevega doma, na čelu katerega je od sredine oktobra 2024 generalni direktor Jure Novak, ki kot omenjeno, opravlja tudi funkcijo poslovnega direktorja zavoda, so tako znova štirje direktorji, piše v sporočilu za javnost. To sta poleg Novaka in Baroša še Breda Pečovnik kot v. d. direktorja kongresno-komercialnega programa ter Karmen Klučar kot v. d. direktorja tehničnega sektorja.

"Peter Baroš v Cankarjev dom prinaša 20 let izkušenj dela v javni kulturi," so zapisali v CD. Začel je kot študent, pomočnik svetovalcev na umetniških področjih tedanjega direktorata za umetnost na ministrstvu za kulturo. Po diplomi iz filozofije in sociologije kulture se je na ministrstvu zaposlil kot svetovalec za glasbo in tam ostal vse do prevzema položaja generalnega sekretarja Slovenskega glasbenoinformacijskega centra Sigic.

Sodeloval je v različnih mednarodnih mrežah, bil med drugim tudi predsednik svetovne zveze glasbenoinformacijskih centrov IAMIC. Pod okriljem Sigica je prevzel naloge producenta festivala Praznik glasbe, v sodelovanju s Kulturnim bazarjem je opravljal naloge nacionalnega koordinatorja za kulturno-umetnostno vzgojo na področju glasbe.

Skupaj s številnimi domačimi organizacijami je vodil slovensko udeležbo na glasbenih sejmih, kot sta Jazzahead in WOMEX, kjer se je slovenska glasba predstavljala pod znamko Music Slovenia. Po Sigicu je prevzel tudi naloge svetovalca v kabinetu ministrice za kulturo Aste Vrečko, kjer je bil odgovoren za spremljanje priprave kohezijskih operacij na področju kulture in umetnosti, še piše v sporočilu za javnost.