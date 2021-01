Ob injekciji še odmerek umetnosti

Če so v lanskem spomladanskem valu pandemije covida-19 nekateri muzeji in galerije bili stvarne ali potencialne mrtvašnice, dostojen kraj za slovo svojcev od pokojnikov, se zdaj kulturne institucije spreminjajo v cepilne centre. Za takšno rešitev so se odločili v številnih evropskih državah. Prihodnji teden bodo tovrstni centri odprli vrata v Veliki Britaniji in Italiji.