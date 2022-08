Od družinskih zagat do družbenih problematik

V nadaljevanju preberite:

Tudi na tokratnem festivalu je program namenjen raznovrstnemu občinstvu vseh starosti. Sega od Ansambla za sodobno glasbo MD7, Mednarodnega orkestra Ljubljana in Slovenskega mladinskega orkestra do plesne predstave Predani korakom, projekcije filma Gajin svet 2 ter razstav Eve Petrič in kustosinje Nelide Nemec.