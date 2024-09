Od staroverstva v Posočju do jubileja Immanuela Kanta

V sredo so v Cankarjevem domu predstavili širok in raznolik program jesenskega dela nove sezone, ki prinaša v Ljubljano najboljše, kar ponuja domača in tuja ustvarjalnost. V središču zanimanja je tokrat mladost, ki v nizu dogodkov, koncertov in razstave Lepo je v naši domovini biti mlad po besedah organizatorjev »razkriva in odkriva izzive, pasti, želje in namere mladih ter poglede na mladost tistih, ki so se od nje že poslovili«.

Eden od osrednjih dogodkov fokusa mladosti bo razstava Odprti globus, ki jo bodo v galeriji Cankarjevega doma odprli prihodnjo sredo in jo je zasnovala umetnostna zgodovinarka Katarina Hergouth, vodja razstavnega programa. Na razstavi bo predstavljena deseterica likovnih umetnikov milenijske generacije, ki jih ne povezuje le letnica rojstva, temveč tudi dejstvo, da ne ustvarjajo le v Sloveniji, temveč tudi v svetovnih umetniških metropolah.

Kot je dejala generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski, prinaša nova sezona »svežo, kakovostno, aktualno mednarodno produkcijo na vseh področjih ter izpostavlja pomembne avtorje in za današnji čas relevantne teme«. Dodala je, da je Cankarjev dom lani imel 409.990 obiskovalcev, kar je nekaj več kot deset odstotkov obiskovalcev vseh kulturnih prireditev.

Kot je dejal Simon Popek, bo tokrat Liffova retrospektiva posvečena grško-francoskemu cineastu Costi Gavrasu (na fotografiji prizor režiserjevega filma Z iz leta 1969). FOTO: promocijsko gradivo

Bamberški simfoniki in malijski dvojec

Aleš Drenik, vodja programa resne glasbe, opere in baleta, je na tiskovni konferenci izpostavil oktobrski koncert Bamberških simfonikov s pianistom Daniilom Trifonovom pod vodstvom Jakuba Hrůše, ki bo odprl letošnji Zlati abonma, ameriška sopranistka slovenskih korenin Emily Pogorelc pa bo septembra nastopila z Godalnim kvartetom Simfoničnega orkestra Bavarskega radia in odprla Srebrni abonma.

Tina Lešničar, vodja programa jazza in glasb sveta, je izpostavila malijska glasbenika Amadou & Mariam, ki se bosta po enajstih letih znova predstavila slovenskemu občinstvu. Njuna glasba je stičišče tradicije ljudstva Bambara, rocka, bluesa, afrobeata, kubanskih ritmov in rumbe. Nominiranca za grammyja sta v zadnjem desetletju izdala več albumov in singlov, ki so postali uspešnice ter so ju ustoličili kot veliki zvezdi afriške celine. Kot je dodala, bo oktobra iz Alžirije v Ljubljano prišla Aziza Brahim, ki je med maroško okupacijo Zahodne Sahare odraščala v begunskih taboriščih in več ur poslušala radio – njen novi album Mawja zrcali ta občutek.

Jazzovski del sezone bo oktobra odprla Nina Strnad z Big Bandom RTV Slovenija, Cankarjevi torki prav tako nadaljujejo glasbeno razi­skovanje jazza. V Cankarjev dom se bo preselil tudi festival ­Godibodi, ki v sodelovanju z Ustvarjalnim poljem Celinka dobrih petnajst let navdušuje ljubitelje glasbe. Po besedah Janeza Dovča, programskega vodje festivala, »Godibodi in z njim tesno povezano ustvarjalno polje založbe Celinka pod okriljem Cankarjevega doma nadaljuje svoje poslanstvo odpirati prostor kakovostni slovenski glasbi na preseku med popom, etnom in folkom«.

Eden od osrednjih dogodkov fokusa mladosti bo razstava Odprti globus, ki predstavlja deseterico likovnih umetnikov milenijske generacije (na fotografiji delo Dina Kužnika Monumental View iz leta 2019). FOTO: Dino Kužnik

Bertolt Brecht in Drago Jančar

V programu gledališča in sodobnega plesa bo oktobra Cankarjev dom gostil eno od najstarejših in najuglednejših gledaliških hiš, Comédie-Française, z delom Tiaga Rodriguesa, zvezde evropskega gledališkega prizorišča in vodje prestižnega avignonskega festivala. Novembra bo sledil projekt čudežnega dečka britanskega sodobnega plesa Wayna McGregorja s predstavo Univerzum: Odisejada temnih kristalov, kot je dodal Andrej Jaklič, vodja programa, pa bo konec decembra zaznamoval bolero – k nam bo prišel španski koreo­graf Jesús Rubio Gamo, ki je razplesal domačo skupino En-Knap in člane Zagrebškega plesnega ansambla s predstavo Gran Bolero.

V koprodukciji s Slovenskim mladinskim gledališčem ter Gledališčem Emilije - Romanje bo novembra slovenska premiera Svete Ivane Klavniške Bertolta Brechta, februarja pa bo oder Linhartove dvorane zasedla koprodukcijska uprizoritev (s SNG Maribor) po delu Draga Jančarja In ljubezen tudi.

Kot vsako leto se bo filmski program Cankarjevega doma osredotočal na Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe), ki bo tokrat zaznamoval petintrideseto leto. Kot je dejal Simon Popek, vodja filmskega programa, bo retrospektiva posvečena grško-francoskemu cineastu Costi Gavrasu, programski sklop Fokus pa bo v znamenju japonskega modernističnega klasika Jasuzoja Masumure, ki bi letos obhajal sto let.

Prihodnji teden bo v Linhartovi dvorani premiera slovenskega filma Nekoč v Posočju Eme Kugler, dokumentarnega filmskega eseja, ki govori o staroverstvu v Posočju, v začetku novembra bo premiera nove restavrirane digitalne kopije prvega slovenskega filma v samostojni državi Babica gre na jug, konec decembra bo ob filmu Zora: Pesem o dveh ljudeh, ki velja za enega od najlepših in največjih nemih filmov, Simfonični orkester RTV Slovenija izvedel Goričarjevo partituro pod vodstvom skladatelja samega.

Trideset predstav za vse generacije mladih

Humanistični in literarni program Cankarjevega doma bosta zaznamovala cikla Salon z razgledom, ki ga kurirata Ana Schnabl in Muanis Sinanović in prinaša šest literarnih večerov uveljavljenih avtorjev iz mednarodnega prostora, ter cikel Almini večeri, v okviru katerega bodo predstavljeni literarni potopisi (prva gostja Salona z razgledom bo češka pisateljica Petra Hůlová, druga pa britanska pisateljica Daisy Johnson).

Na področju humanistike bodo jeseni izstopali dogodki, povezani z osrednjim fokusom Lepo je v naši domovini biti mlad – predstavo Mladina brez boga bo pospremilo predavanje filozofa in esejista Umberta Galimbertija, v razgovoru s Svetlano Slapšak bo o tej temi razmišljal tudi priznani bosansko-ameriški avtor Aleksandar Hemon. Ob tem Cankarjev dom ob 300. obletnici rojstva filozofa Immanuela Kanta z Goethejevim inštitutom in Filozofsko fakulteto pripravlja dva pogovorna večera z gosti svetovnega formata.

Na tiskovni konferenci so predstavili tudi kulturnovzgojni program, ki prinaša 30 žanrsko in zvrstno različnih predstav za vse generacije mladih, v okviru razstavnega programa je Katarina Hergouth omenila še 15. slovenski bienale ilustracije, ki bo potekal decembra, ter oktobrsko fotografsko razstavo Vida Ponikvarja, uradnega fotografa slovenskih športnikov na paraolimpijskih igrah.