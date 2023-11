Od umetnosti začetkov do črnega plamena

V nadaljevanju preberite:

Na Dunaju se je včeraj začel Buch Wien, 15. knjižni sejem, ki velja za največji sejem ter literarni dogodek avstrijskih knjigotržcev in založnikov. V programu tokratne prireditve je napovedanih več kot 350 pogovorov in predstavitev z več kot 400 avstrijskimi in tujimi avtorji, tudi slovenskimi, iz skupno 25 držav.

V katalogu razstavljavcev 45. mednarodnega knjižnega sejma Interliber, ki poteka do nedelje v štirih paviljonih na Zagrebškem velesejmu, sta navedeni dve slovenski založbi, mariborska Rdeča Oranža in ljubljanska Sidarta.