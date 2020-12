Odločitev v petek

Kot je razvidno iz intervjuja na spletni strani Ljubljana 2025 – Evropska prestolnica kulture (LJ EPK 2025), je začela prejšnji mesec predčasno razrešena direktorica Javne agencije za knjigotakoj po odhodu z agencije opravljati naloge kot vršilka dolžnosti generalne direktorice EPK Ljubljana 2025. Ljubljana kandidira za naziv evropske prestolnice kulture leta 2025 skupaj z Novo Gorico, Piranom in Ptujem.Štirje izbrani člani mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov, predstavniki evropske komisije in ministrstva za kulturo, so se v zadnjih dneh v virtualni obliki udeleževali obiska slovenskih mest kandidatov za evropsko prestolnico kulture, tudi sestanek za končni izbor zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji in v Evropi poteka v virtualni obliki, odločitev o izboru bodo razkrili na tiskovni konferenci, ki bo v petek ob 14. uri.Iz ljubljanske pisarne EPK 2025, kjer kandidaturo podpira 25 občin ljubljanske urbane regije, so po uvrstitvi Ljubljane v finalni krog izbora za naziv EPK 2025 sporočili, da bo prestolovanje izrazito razvojni pro­jekt, ki bo pustil trajne sledi v slo­venski kulturi in družbi. Ocenjena skupna vrednost projektov, ki so jih predlagale ob­čine, presega 50 milijonov evrov (po zadnjih podatkih je proračun težek 63 milijonov evrov za program, k temu je treba dodati še podobno vsoto, ki je načrtovana za dolgoročnejše investicije v infrastrukturo) in se je glede na prvi krog precej povečala. V okviru proračuna za leto 2019 so za projekt namenili 273.424 evrov, v okviru proračuna za leto 2020 pa je zanj predvidenih 402.927 evrov.Delovno skupino vodi, umetniška direktorica je, sodelujejo šeinOblikovanje kulturnega programa LJ EPK 2025, so pred drugim krogom izbora zapisali na spletni strani projekta, je proces, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2020, odvisno od odločitev mednarodnega strokovnega sveta, ali se bomo uvrstili v drugi krog tekmovanja za naziv EPK 2025. Vsi projekti, ki so jih izbrali člani Programskega sveta LJ EPK 2025, bodo prejeli dodatnih deset točk na naslednjem programskem pozivu, na podlagi katerega bodo natančneje definirani projekti, ki bodo vključeni v drugo prijavno knjigo.Nekdanja direktorica Javne agencije za knjigo Renata Zamida je v pogovoru predstavljena kot ena izmed vrhunskih kulturnih menedžerk v državi, pripisano ji je, da je s svojim delom slovensko književnost postavila na evropski zemljevid, saj je pripomogla k temu, da bo Slovenija častna gostja tako frankfurtskega kot bolonjskega knjižnega sejma.