Odpravljanje preteklih napak, premišljeno v prihodnost

Drama, tragedija, absurd

S temi umetniškimi žanri so predstavniki filmskih društev opisali stanja, skozi katera je šla slovenska avdiovizualna industrija v zadnjih letih. Po objavi ministrstva za kulturo konec septembra, da bo filmski sektor prihodnje leto deležen povišanja proračuna za 3,5 milijona evrov, so filmarji sklicali novinarsko konferenco, na kateri so opozorili na nezadostne projekcije in napačne interpretacije filmskega proračuna.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je zatem nekoliko popravila svojo predhodno izjavo, da bo proračun Slovenskega filmskega centra za leto 2023 znašal 7,65 milijona, kar je največ v zadnjih desetih letih (prej dvanajstih), ter ponovila, da gre glede na prvoten načrt za okoli 3,56-milijonsko povišanje filmskega proračuna. To ne drži, pravi Petra Vidmar, predsednica Društva filmskih producentov Slovenije (DFPS). »Proračun SFC je leta 2022 znašal skoraj 5,5 milijona evrov transfernih sredstev (torej denarja, namenjenega za filmski program), skupno pa 6.329.000. To torej pomeni, da gre le za 1,3 milijona evrov več leta 2023 in da smo daleč od obljubljenih 11 milijonov evrov,« je dejala in dodala, da je člane Zveze DSFU načrt financiranja ministrstva za kulturo za leto 2023 razočaral.

Magična številka enajst

Na novinarski konferenci so filmarji pojasnili, da si »magične številke« 11 milijonov evrov za filmska programska sredstva niso izmislili, ampak jo je že leta 2013 nacionalni svet za kulturo opredelil v programu za obdobje 2014–2017. Nato so poslanci na odboru za kulturo v državnem zboru najprej leta 2018, nato še 2020. pozvali ministrstvo za kulturo ter vlado, da do leta 2022 sredstva za film letno sorazmerno povečuje do te vsote. »In zdaj, deset let pozneje, se ponovno predstavlja proračun za film v letnem znesku 7,65 milijona evrov kot neverjeten dosežek in načrtovano prosperiteto področja, čeprav že leta opozarjamo, da je to še zelo pod pragom česarkoli, kar bi nam približno omogočilo minimum delovnih pogojev in obstoja,« je komentirala predsednica DFPS.

Matija Šturm iz Društva slovenskega animiranega filma (DSAF) je znesek postavil še v kontekst sosedskih kinematografij. »Hrvaška svojemu filmu namenja okoli štirinajst milijonov evrov na leto, Srbija šestnajst, Makedonija osem. BDP Slovenije je višji od teh držav, a vendar že leta capljamo za njimi.« Šturm je pristavil podatek, ki zadeva kadrovsko podhranjenost filmske javne agencije. Pri nas je na SFC zaposlenih pet ljudi s primerljivimi delovnimi zadolžitvami kot na Hrvaškem avdiovizualnem centru (HAVC), kjer je sedemnajst zaposlenih.

Veliki gospodarski učinki

Zbrani filmski ustvarjalci so poudarili, da slovenski film od zadnje finančne krize ni dosegel višine financiranja pred letom 2012. Zato so pred pragom nove energetske krize znova izpostavili ekonomski vidik avdiovizualne industrije, z obrazložitvijo, kaj ta pomeni za državni proračun. Zgovorne so ugotovitve raziskave Deloitte (2018), ki je pokazala, da je multiplikativni količnik filmske industrije 1,8, kar pomeni, da na vsakih sto delavcev na avdiovizualnem področju dobi delo še 80 delavcev z drugih področij. »Na slovenskem avdiovizualnem področju deluje približno 1400 ljudi. Med njimi je le peščica zaposlenih, nekaj sto jih ima status samozaposlenega v kulturi (to so predvsem avtorski in ozko specializirani poklici), večina pa deluje kot samostojni podjetniki, torej mikro podjetja, ki v obliki prispevkov in drugih dajatev prispevajo v proračun Slovenije,« je povzela Petra Vidmar.

Vsi filmi, TV-serije, videospoti, televizijski in drugi oglasi v Sloveniji ustvarijo 200 milijonov evrov letnih prihodkov, od tega avdiovizualni sektor neposredno v državni proračun prispeva približno 40 milijonov evrov, s posrednimi multiplikativnimi učinki pa še nadaljnjih 32 milijonov evrov, so izračunali v Zvezi filmskih društev in ponovno pozvali vladajoče, naj spoznajo smotrnost investiranja najmanj četrtine tega prihodka nazaj v ljudi. »Podpreti slovenski film pomeni podpreti ljudi – talente, ki znotraj kulture ustvarjajo dodano vrednost in poleg umetnosti ustvarjajo tudi zavidljiv gospodarski učinek, ki vpliva tudi na okolje, kjer se snemajo filmi. [...] Nihče drug kot mi ne bo delal slovenskih zgodb,« so zapisali v odprtem pismu, ki so ga objavili.

Očitno različne interpretacije filmskega proračuna bodo z ministrstvom za kulturo uskladili jutri na ad hoc sklicanem sestanku, na katerem upajo, da bodo dobili tudi odgovor na vprašanje, kdaj bo namera po 11 milijonih evrov izpolnjena.