Okrogli jubilej rojstva pesnikov

Srečko Kosovel in Edvard Kocbek bi letos praznovala 120 let. Danes bo v organizaciji Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU potekal znanstveni simpozij, na katerem se bodo sodelujoči osredotočili na posebne značilnosti­ in vrednotenje poezije obeh ­pesnikov ter edinstven pomen, ki sta ga imela in ga še imata za slovensko književnost druge polovice 20. stoletja. Po besedah Neže Zajc, raziskovalke na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU in pobudnice simpozija, sta tok slovenske književnosti oba zaznamovala z neizbrisljivim pomenom, ki se pne od oblikovno-slogovnih do nazorsko-duhovnih razsežnosti.