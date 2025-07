Zaradi poplav v Pekingu več kot 30 mrtvih

Zaradi močnega dežja in poplav je v Pekingu ter sosednji regiji umrlo več kot 30 ljudi, poročanje kitajskih državnih medijev povzema Guardian. Desettisoče ljudi so evakuirali iz kitajske prestolnice.

Državna televizija CCTV je sporočila, da je do polnoči v ponedeljek v hudo prizadeti mestni četrti Miyun umrlo 28 ljudi, dva pa še v četrti Yanqing. Obe območji sta na obrobju mesta. V ponedeljek je zemeljski plaz v sosednji provinci Hebei zahteval štiri življenja, osem ljudi še vedno pogrešajo.

Močan dež je začel padati ta konec tedna in se v ponedeljek še okrepil v Pekingu in okoliških provincah. Po poročanju agencije Xinhua je v severnih delih prestolnice padlo do 543,4 milimetra padavin.

Oblasti so iz akumulacijskega jezera v okrožju Miyun, ki meji na okrožje Luanping v provinci Hebei, izpustile vodo, ki je bila na najvišji ravni od njegove zgraditve leta 1959. FOTO: Adek Berry/AFP

Več kot sto vasi brez elektrike

Peking je ob začetku neurij evakuiral 80.322 prebivalcev, je poročala Xinhua. Poškodovana je bila cestna in komunikacijska infrastruktura, brez elektrike je do včeraj ponoči ostalo 136 vasi.

Pozno v ponedeljek je kitajski predsednik Xi Jinping odredil obsežne iskalne in reševalne akcije, da bi bilo smrtnih žrtev čim manj.

Prebivalcem svetujejo, da ne zapuščajo domov

Peking je v ponedeljek izdal najvišje opozorilo pred dežjem in poplavami ter prebivalcem svetoval, naj ne zapuščajo svojih domov.

Oblasti so iz akumulacijskega jezera v okrožju Miyun, ki meji na okrožje Luanping v provinci Hebei, izpustile vodo, ki je bila na najvišji ravni od njegove zgraditve leta 1959. Ljudem so svetovali, naj se izogibajo rekam nižje po toku, saj so se njihovi vodostaji dvigovali, poleg tega so bila napovedana nova močna deževja. Do torkovega jutra je v rezervoar Miyun – ki je sicer največji v severnem delu Kitajske – priteklo več kot 730 milijonov kubičnih metrov vode.

Peking je v ponedeljek izdal najvišje opozorilo pred dežjem in poplavami ter prebivalcem svetoval, naj ne zapuščajo svojih domov. FOTO: Adek Berry/AFP

V mestu Taishitun, približno sto kilometrov severovzhodno od središča Pekinga, so bila drevesa izruvana, ulice so bile polne vode, stene hiš umazane od blata.

»Poplava je pridrvela kar naenkrat, zelo hitro in nenadoma. Kmalu je bilo vse zalito,« je povedal Zhuang Zhelin, ki je skupaj z družino odstranjeval blato iz njihove trgovine z gradbenim materialom, navaja Guardian.

Pekinške oblasti so v ponedeljek zvečer sprožile najvišjo raven izrednega odziva, ukazale ljudem, naj ostanejo doma, zaprle šole, ustavile gradbena dela ter odpovedale zunanje turistične in druge dejavnosti do preklica. FOTO: Jade Gao/AFP

Pekinške oblasti so v ponedeljek zvečer sprožile najvišjo raven izrednega odziva, ukazale ljudem, naj ostanejo doma, zaprle šole, ustavile gradbena dela ter odpovedale zunanje turistične in druge dejavnosti do preklica.