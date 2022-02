Operni zvezdnik že v Ljubljani

Operni zvezdnik Joseph Calleja je v slovensko prestolnico v sklopu petega Zimskega festivala prišel neposredno iz Metropolitanske opere v New Yorku, kjer je prejšnji teden blestel v glavni moški vlogi opere Tosca G. Puccinija.

Sloviti tenorist se bo jutri ob 19.30 na odru Cankarjevega doma sprehodil čez repertoar opernih arij, nastalih v 19. in 20. stoletju. Joseph Calleja je danes že zablestel na vaji v spremstvu rezidenčnega orkestra Festivala Ljubljana 2022, Orkestra Slovenske filharmonije, pod vodstvom Gianluce Marcianòja.

Malteški tenorist se lahko pohvali z nastopi na najimenitnejših opernih in koncertnih prizoriščih pa tudi z nominacijo za grammyja, nazivom umetnik leta 2012 revije Gramophone in nagrado bralcev revije Opera leta 2014.

Zgolj v sezoni 2021/22 velja izpostaviti, da se je prvič predstavil kot Loris Ipanov v koncertni izvedbi opere Fedora v amsterdamskem Concertgebouwu, kot Vojvoda (Rigoletto) je prvič nastopil v Pariški operi, v operni hiši Grange Park je pel Enza v operi Gioconda, v Kraljevi operni hiši Covent Garden v Londonu pa Foresta v koncertni izvedbi opere Atila. V Hamburški operi je sodeloval pri izvedbi opere Luisa Miller, v prejšnji sezoni pa je pel tudi dve svoji paradni vlogi – Maria Cavaradossija (Tosca) v Vancouvru, Zürichu in New Yorku ter Rodolfa (La Bohéme) v Hamburgu. Calleja nastopa tudi na koncertih z vodilnimi orkestri po vsem svetu. Od leta 2003 ekskluzivno snema za založbo Decca, pri kateri je ustvaril številne zvočne in avdiovizualne izdaje.