Pogledati dlje od svojega praga

V nadaljevanju preberite:



Marko Bratuš je služboval kot umetniški vodja Gledališča Glej, soustanovitelj in tehnični direktor portala Vest ter selektor JSKD, ob tem pa študiral radijsko režijo, diplomiral iz dramaturgije, pripravljal radijske igre, pisal scenarije za dokumentarce in animirane filme ter režiral na radiu in v gledališču. Danes kot umetniški vodja SNG Nova Gorica meni, da nam »kultura – in z njo seveda gledališče – omogoča, da vidimo dlje od svojega praga, da ustvarimo skupnost, da ponovno premislimo samoumevne resnice,« ob tem pa izpostavlja, da »v zavesti večine javnosti še vedno prevladuje populistična predstava dekadentnega umetnika, ki ga država podpira, da nekaj kraca, ne da bi se mu bilo treba 'štempljati' ob sedmih.«