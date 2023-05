Položaj literature od Burme do Kube

V nadaljevanju preberite:

Literatura prestopa vse resnične in namišljene meje in je vedno na območju univerzalnega, je poudarjeno v enem od manifestov mednarodnega Pena, temu sledi tudi letošnje mednarodno srečanje Pena, ki se je začelo včeraj in bo do četrtka nudilo vpogled v položaj pisateljev in pisateljic v Burmi, Ukrajini, Belorusiji, Palestini, na Kubi, v Čilu ter Bosni in Hercegovini.