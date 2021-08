FKK poteka v organizaciji Mladinskega društva Kostanjevica na Krki in pod umetniškim vodstvom dramskega igralca Staneta Tomazina. FOTO: Nastja Frey Gorše

»V organizacijo je vpetih najmanj 30 mladih iz občine, ki so prostovoljno dejavni na vseh področjih priprave festivala,« je pojasnil Jan Strajnar. FOTO: Maruša Lapuh

V Kostanjevici na Krki se bo jutri s koncertom skupine Čompe začel 4. FKK – Festival kulture Kostanjevica, ki bo s predstavami, delavnicami, koncerti, okroglimi mizami in literarnimi zajtrki do nedelje vabil na Dolenjsko.»Kostanjevica na Krki je v zad­njih sedemdesetih letih zgradila identiteto na kulturi, predvsem na področju likovne umetnosti, gledališča in glasbe,« je poudaril dramski igralec in programski vodja FKK. Festivalska tradicija se je v Kostanjevici začela z učiteljem, galeristom in »očetom kostanjeviške kulture«, utemeljiteljem in prvim ravnateljem Galerije Božidar Jakac ter pobud­nikom kulturnega gibanja, ki je z multidisciplinarnim pristopom postavilo temelje Dolenjskega kulturnega festivala, forme vive, razstavnih dejavnosti v Lamutovem likovnem salonu in Gorjupove zbirke, ki jo je Smrekar v tamkajšnji osnovni šoli zasnoval leta 1956 in danes obsega več kot 300 del slovenskih in tujih umet­nikov. »Festivali, kot so Dolenjski kulturni festival, Gogini dnevi in Noster Nostri, so s tradicijo in edinstveno energijo v našem okolju vtisnili pečat; ker pa se je prisotnost gledališča in glasbe v zadnjem času nekoliko zmanjšala, smo se odločili, da ju bomo s FKK poskusili spet zanesti v Kostanjevico,« je dodal Tomazin.Na prvi ediciji festivala, ki s sloganom Samo gola kultura in nič drugega! poteka v organizaciji Mladinskega društva Kostanjevica na Krki, so leta 2018 gostili tri gledališke predstave in šest glasbenih skupin, letos pa se bo – v razmahnjenem, raznolikem in v celoti brezplačnem programu, ki »vznemirja in ne sledi generični množični ponudbi« in katerega »stebra sta gledališče in glasba« – na FKK zvrstilo osem glasbenih skupin (Čompe, Kukla, Porto Morto, Dan D, Nipplepeople, Onubo, Straight Mickey and the Boyz, Krankšvester), štiri gledališke predstave (Jagababa, Danes, praznujem, Umetnost je omara, Pesem za eno drevo), delavnica dramskega pisanja s scenaristom, dramaturgom in dramatikom, literarni zajtrk in okrogla miza o kulturni identiteti Kostanjevice na Krki, posvečena Ladu Smrekarju.»Organizacija tako obsežnega festivala je velik finančni in logistični zalogaj,« je poudaril predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na Krki. »V organizacijo je vpetih najmanj trideset mladih iz občine, ki so prostovoljno dejavni na vseh področjih priprave festivala. Trudimo se, da bi vključili več posameznikov iz različnih starostnih skupin, saj smo v društvu mladi med šestnajstim in tridesetim letom, pri organizaciji pa se povezujemo tudi z drugimi kostanjeviškimi društvi ter kulturnimi ustvarjalci iz Kostanjevice in širše.« S predanim delom in »vizijo decentralizirane kulture«, ki spodbuja umet­nost ter jo zanese tudi v manjša mesta in vasi, je FKK »dogodek, ki ne poteka v urbanem središču, a nosi progresivnost vrhunskih kulturnih vsebin in tako pritegne ljudi z vseh koncev in krajev«.