Največ spolnega nasilja se zgodi v ustvarjalnem procesu

Na pred kratkim končanem 54. Tednu slovenske drame so prvič javno predstavili certifikat Iskra, namenjen zagotavljanju varnejšega­ delovnega okolja na področju uprizoritvenih umetnosti in AV-produkcije. Zasnovala ga je delovna skupina #znamiseneha iz Združenja dramskih umet­nikov Slovenije (ZDUS) in Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI), in zdaj je »nared, da gre med ljudi«.

Kaj o napredku zadnjih mesecev pravita predstavnici #znamiseneha, kdo je na dobri poti, da prvi pridobi certifikat ter kaj so pokazali rezultati ankete o spolnem nasilju na omenjenih področjih?