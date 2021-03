Zaradi anomimne prijave o nadlegovanju prestavljena Lorencijeva Odiseja

Producenti Homerjeve Odiseje so se po tem, ko se je njen režiser Jernej Lorenci kot profesor na AGRFT soočil z anonimno prijavo o spolnem nadlegovanju, odločili, da premiero prestavijo na termin, ko bodo okoliščine razjasnjene. Koprodukcijo med SNG Drama Ljubljana, MGL in Festivalom Ljubljana so nameravali uprizoriti septembra v Križankah.Odločitev, da premiero prestavijo, so sprejeli po tem, ko je v medije prišla korespondenca med strokovnim svetom SNG Drama Ljubljana in ravnateljem DrameStrokovni svet, ki mu predseduje Iva Babić, je v začetku meseca sprejel sklep, da izražajo ničelno toleranco do vsakršnega fizičnega in psihičnega nadlegovanja ter da bo Drama podala jasno izjavo in jo objavila na svoji spletni strani, da tega ne tolerira. Strokovni svet in ravnatelj so se strinjali, da Drama ne bo sodelovala z osebami, ki so osumljene spolnega ali kakršnega koli drugega nadlegovanja, dokler se sum ne razišče in ovrže.Kot je za STA povedala, si želijo ohraniti dobro ime Drame ter varno delovno okolje za zaposlene in zunanje sodelavce.Ravnatelj Samobor pa je za STA zapisal: »V dneh, ko je naša, upal sem, da zaupna, korespondenca potovala v medije, smo se producenti projekta Odiseja odločili, da premiero uprizoritve prestavimo v termin, ko bodo vse okoliščine razčiščene in pogoji igranja tudi s poslovnega vidika primernejši.«»Usoda projekta Odiseja je torej odslej povezana tudi s potekom razreševanja problematike anonimnih prijav na AGRFT, ki jo obravnavajo tisti, ki so na univerzi za to pristojni. Sam zagovarjam ničelno toleranco glede zlorab in nasilja, kar sem medijem pojasnil že ob pojavu prve od prijav,« je dodal Samobor.Lorenci se za komentar na odpovedano premiero za STA ni odzval, prav tako se na telefonski klic STA, ki je želela pridobiti potrditev, da je bila podana anonimna ovadba zoper Lorencija, ni oglasil dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT)AGRFT se je namreč v zadnjem času soočila s prijavami o neprimernem vedenju profesorjev, ki so jih na akademiji predali v reševanje etični komisiji Univerze v Ljubljani. Te so se začele vrstiti po tem, ko je v začetku leta igralkarazkrila, da jo je spolno nadlegoval igralec in profesor igre