Spet vodstvo s polnimi pooblastili

Moderna galerija, ki jo že od oktobra 2019 vodijo vršilci direktorja oziroma direktorice, naj bi v kratkem le dobila vodstvo s polnimi pooblastili. Na tretji javni razpis naj bi se po neuradnih podatkih prijavilo sedem kandidatov oziroma kandidatk, vključno z Zdenko Badovinac, ki je Moderno galerijo vodila skoraj trideset let, komisija pa se je odločila zaTa bo zamenjal, ki kot vršilec dolžnosti direktorja osrednjo slovensko institucijo za moderno in sodobno umetnost vodi od decembra lani. Aleš Vaupotič je na ljubljanski filozofski fakultet diplomiral iz primerjalne književnosti in tam tudi doktoriral, na ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje postal še magister umetnosti. Dodatno se je izobraževal v Italiji, na Hrvaškem, v Avstriji in na Novi Zelandiji.Med letoma 2005 do 2012 je bil samozaposlen v kulturi, leta 2012 pa se je zaposlil na Univerzi v Novi Gorici, kjer od leta 2019 deluje kot izredni profesor za področje književnosti.Med letoma 2017 in 2019 je bil dekan novogoriške fakultete za humanistiko, pet let pa tudi vodja raziskovalnega centra za humanistiko. Poleg tega je bil tudi najprej podpredsednik, nato pa predsednik Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab. Primopredaja funkcij v Moderni galeriji naj bi bila po neuradnih informacijah izvedena že prihodnji teden.