Tri desetletja mlade ustvarjalnosti

V Sloveniji deluje nekaj ducatov mladinskih kulturnih centrov, Mladinski kulturni center Maribor (MKC) pa nedvomno presega lokalno in pretežno tudi regionalno raven. Ob 30. obletnici ustanovitve so pripravili vrsto dogodkov, na razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM) pa so včeraj odprli razstavo Em-ka-ce, na kateri je predstavljena zgodovina njihovega delovanja. Ta je bila precej turbulentna, dvakrat so se bili prisiljeni seliti, za razliko od KC Pekarna, kjer so pritiski za odhod na drugo lokacijo še vedno prisotni, pa so v MKC svoje delovanje stabilizirali.