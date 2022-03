Vzpostavljanje dialoga s pomočjo poezije in proze

V nadaljevanju preberite:

S poezijo in proznimi besedili (pa tudi s fotografijo in kratkim opisom) se predstavlja enaindvajset avtorjev in avtoric: Ajda Bračič, Alex Kama, Alina Špan, Aljaž Koprivnikar, Bengal Cafuta, Eva Kokalj, Filip Vurnik, Gregor Brdnik, Jaka Šoster, Katja Zgoznik, Lan Aidan Remec, Miha Pongrac, Nela Poberžnik, Nežka Struc, Pavla Zabret, Pino Pograjc, Sara Nuša Golob Grabner, Veronika Razpotnik, Špela Setničar, Taja Rihtaršič in Vesna Liponik.