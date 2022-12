V iskanju nove mestne identitete

V nadaljevanju preberite:

Tako kot letos bodo tudi prihodnje leto tri mesta nosila naziv evropske prestolnice kulture, madžarski Veszprém, romunski Temišvar in grška Elevzina. Po nenapisanem pravilu naj bi bile sicer prestolnice geografsko umeščene na različne konce Evrope, da si ne bi konkurirale glede občinstva, tokrat pa so, predvsem zaradi pandemije covida-19, ki je spremenil vrstni red, vsa tri mesta v srednji oziroma južni in jugovzhodni Evropi.Gre za zelo različna mesta, tako po velikosti, številu prebivalcev, zgodovinskem in aktualnem pomenu ter po kulturnem profilu. Verjetno je najbolj nenavaden izbor Elevzine, ki izstopa kot primer nenavadne dvojnosti: v antiki je sodila med pet najpomembnejših svetih mest, danes je skoraj povsem industrijsko mesto, kjer delujeta tudi največja grška rafinerija in veliko vojaško letališče, kar mu daje vse prej kot kulturni značaj.