Videti nevideno, kultura kot gonilo družbenih sprememb

V soboto se je v nemškem Chemnitzu svečano odprla Evropska prestolnica kulture (EPK) Chemnitz 2025 pod sloganom C the Unseen. Prireditve se je udeležila ministrica za kulturo Asta Vrečko, na kulturni praznik pa se bo začela tudi EPK v Novi Gorici pod sloganom GO! Borderless.

Ministrica Asta Vrečko se je pred samim odprtjem srečala z mestnimi in deželnimi prvaki, ob robu pa je tudi nadaljevala pogovore z nemško ministrico za kulturo Claudio Roth, ki se bo prav tako udeležila druženja v Novi Gorici 8.februarja. Mesto Chemnitz ima zelo burno preteklost, za časa Nemške demokratične republike je bil preimenovan med letoma 1953 in 1990 preimenovan v Karl-Marx-Stadt, danes pa velja za eno oporišče skrajno desne stranke Afd. Tudi sicer se mesto ves čas bori stopiti iz sence bližnjega Dresdna in Leipziga. Program njihove EPK temelji na mobilizaciji civilne družbe, vključevanja lokalne skupnosti in kulture kot gonila družbenih sprememb.

V mestni hiši so gostili tudi slovensko ministrico za kulturo Asto Vrečko. FOTO: Kristin Schmidt/Stadt Chemnitz

Po odprtju je ministrica Asta Vrečko za Delo povedala: »Projekt evropske prestolnice kulture je zasnovan na temelju krepitve skupnih evropskih vrednot preko kulture in umetnosti. Program v Chemnitzu se osredotoča na odkrivanje nevidnih prostorov, tako simbolnih kot realnih. Vodilo EPK v Novi Gorici pa je gremo brezmejno, ki se prav tako poigrava z dvojim pomenom tako glede dejanskih mej, kot tistih, ki si jih postavljamo sami, v naših glavah, kar odslikavajo tudi različni projekti. Pomembno sodelovanje obeh držav bo tudi razstava evropskih realizmov v Chemnitzu, kjer bo predstavljenih veliko del slovenskih umetnikov. Predvsem pa je skupen poudarek na pomenu demokracije, solidarnosti in trajnostni za gradnjo skupnosti in družbe prihodnosti. Preplet med mestoma in državama bo nedvomno prinesel nova prijateljstva in spoznanja, ta pa bodo prinesla nova sodelovanja v prihodnosti, kar je tudi eden izmed pomembnih rezultatov uspešnih projektov evropskih prestolnic kulture.«

Svečano odprtje težko pričakovanje Evropske prestolnice kulture v Chemnitzu pod sloganom C the Unseen. FOTO: Christian Nopper

Na Ministrstvu za kulturo so poudarili, da je sodelovanje Chemnitza, Nove Gorice in Gorice že obrodilo več skupnih projektov kot so »Makers' Fair, intermedijski festivali in raziskava za tako imenovano. Belo knjigo o prihodnosti EPK, so rezultat rednega sodelovanja ekip obeh mest. Prav tako Nova Gorica Chemnitz vključuje v svoj program, denimo z video-prispevki in mednarodnimi rezidencami, v Galeriji Božidar Jakac pa je že na ogled mednarodna razstava Odmaknjeni pogled: Nova stvarnost in realizmi v Srednji Evropi (1925–1933), ki osvetljuje umetniško ustvarjanje slovenskih in tujih avtorjev med obema vojnama in katere del je tudi Kunstsammlungen Chemnitz – Museum Gunzenhauser, Stiftung Gunzenhauser, Chemnitz. V marcu v sodelovanju z EPK Nova Gorica, Gorica v Novi Gorici pripravljajo tudi simpozij v okviru mednarodne razstave.«