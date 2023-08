Vse bolj temen planet

V nadaljevanju preberite:

»Morda bo moje pisanje imelo kakšen odmev, morda tudi ne. Ampak že pred leti sem svojim študentom dejal, da bi morale biti njihova edina prednostna preokupacija klimatske spremembe, te se mi zdijo celo bolj nevarne kakor vojna, sredi katere sem bil rojen, ali pa hladna vojna, med katero sem odraščal in je grozila z jedrskim opustošenjem«, je dejal Harsent. Britanski pesnik, dobitnik številnih nagrad, med drugim nagrade T. S. Eliota, je šolo že pri šestnajstih obesil na klin in se zaposlil v knjigarni. Njegov literarni vzpon ni bil meteorski, v kasnejšem svobodnem poklicu pesnika in pisatelja se je moral lotiti različnih književnih zvrsti, napisal je tudi kakšen kriminalni roman, in vendar je že njegova prva zbirka Sanje mrtvih (Dreams of the Dead), v kateri se je manifestirala njegova preokupacija s sanjami, smrtjo ter človeško ranljivostjo in krhkostjo, doživela velik odmev v strokovnih krogih.