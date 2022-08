Zaključek maratonske obnove in vrste polemik

V nadaljevanju preberite:

Obnova cerkve sv. Janeza Krstnika, ecclesie maior, v Žički kartuziji, ki je več let oziroma kar desetletij sprožala različne polemike, se približuje koncu. Izvesti je treba le še talne površine in glavni zahodni portal, za 27. september pa je napovedano slovesno odprtje. Dve stoletji je bila cerkev brez strehe, večina konservatorskih in restavratorskih posegov v preteklosti se je omejila na manjše sanacije. Šele velikodušna finančna injekcija leta 2019, ko je država za cerkev namenila kar dva milijona evrov, je omogočila bolj ambiciozne rešitve, s tem pa so se vnele tudi polemike. Obstajale so tri variante: prezentacija cerkve kot ruševine, izvedba tako imenovane idealne rekonstrukcije z dvokapno gotsko streho ali drugačen, bolj v skladu s sodobnimi arhitekturnimi rešitvami zasnovan projekt.