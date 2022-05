Znani nominiranci za nagrado desetnica

Nagrada se podeljuje za obdobje zadnjih treh let. Tudi letos je izbor del, ki ustrezajo Pravilniku o nagradi desetnica, pripravila red. prof. dr. Dragica Haramija, o nominiranih delih pa je odločala žirija v sestavi: Aksinja Kermauner (predsednica), Jana Bauer, Igor Bratož, Majda Koren in Magdalena Svetina Terčon.

Mariborska knjižnica, v okviru te Marta Novak in Maja Logar iz Službe za obdelavo gradiva, sta na pobudo Društva slovenskih pisateljev podali sezname mladinskih knjig, ki so izšle med 1. 1. 2019 in 31. 11. 2021. Seznam je DSP prejelo 12. 1. 2022. Hkrati je bil pridobljen seznam članov Društva slovenskih pisateljev, teh je bilo na navedeni datum 331. Na seznamu, ki je bil oblikovan po avtorjih za vsa tri leta hkrati, je bilo 1065 del.

Postopek priprave seznama: Najprej so bile s seznama izločene knjige tistih avtorjev, ki niso člani društva. Pri članih društva so bili izločeni ponatisi, ponovne izdaje knjig, antologije in izdaje knjig v tujih jezikih. Izločeno je bilo tudi tisto gradivo članov društva, ki ne sodi med leposlovje (informativne knjige) ter knjige, ki so bile za nagrado desetnica že nominirane. Izločene so tudi vse knjige članov žirije za desetnico, ker s knjigami ne morejo kandidirati za nagrado.

Kriterije, zapisane v Statutu o nagradi desetnica, izpolnjuje 106 knjig.

ZA DESETNICO 2022 SO NOMINIRANA SLEDEČA DELA

(avtorji so navedeni po abecednem redu):

MATEJA GOMBOC: Balada o drevesu. Dob: Miš založba, 2021.

JURE JAKOB: Vranja potovanja. Ilustrirala Anja Jerčič Jakob. Dob: Miš založba, 2021.

NELI K. FILIPIĆ: Fronta. Ljubljana: MK, 2021.

NATAŠA KONC LORENZUTTI: Tronci. Ilustrirala Ana Zavadlav. Ljubljana: MK, 2021.

MIROSLAV KOŠUTA: Božaj veter: pesmi za mlade. Ilustrirala Ana Maraž. Ljubljana: MK, 2021.

VINKO MÖDERNDORFER: Sončnica. Ljubljana: MK, 2021.

MAŠA OGRIZEK: Lisičja luna. Ilustrirala Tina Dobrajc. Dob: Miš založba, 2021.

SEBASTIJAN PREGELJ: Vrnitev. Ilustriral Jure Engelsberger. Dob: Miš založba, 2020.

SIMONA SEMENIČ: Skrivno društvo KRVZ. Ilustrirala Tanja Komadina. Ljubljana: MK, 2020.

CVETKA SOKOLOV: Reči, ki jih ne razumem. Ilustrirala Milanka Fabjančič. Dob: Miš založba, 2020.

Nagrajenka/nagrajenec nagrade desetnica 2022 bo znan v četrtek, 26. maja 2022.