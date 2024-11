Barva kot metafora v žarišču novih umetniških tokov

V nadaljevanju prebrite:

V okviru posebnega programa dunajskega umetnostnega sejma Viennacontemporary VCT Statement, ki so ga začeli pred dvema letoma kot odgovor na zagato, kako lahko sejem odgovori na družbena in politična vprašanja, so poleg dveh okroglih miz ­Mrežno razmišljanje ponudili dvodelno razstavo Barva energije,­ katere izhodišče je kuratorka Mirela Baciak opisala kot senzorično raziskavo zgodb in debat o energiji s pomočjo barv.

Na podlagi temeljne ideje, da so primarne barve energije geopolitika, tehnologija in ljudje, je kuratorka z izborom del na dvodelni razstavi na Dunaju in v Salzburgu ponudila vpogled v preteklost, zdajšnjost in prihodnost, v odnos družbe, politike in kulture do energije sonca, vetra, nafte, premoga, plina ..., predvsem pa je njen izbor razstavljenih del umetnikov različnih generacij govoril o tem, kako pridobivamo, uporabljamo in si predstavljamo energijo ter kako različne ravni energije povezujejo politiko in kulturo.