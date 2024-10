Naj Chagall ostane skrivnost

V članku preberite:

V dunajskem muzeju Albertina se lahko pohvalijo, da hranijo dela najpomembnejših modernih in sodobnih umetnikov. Med njimi je tudi nezgrešljivi Marc Chagall, od smrti katerega bo prihodnje leto minilo 40 let. Njegovi mistični svetovi, polni simbolnih podob in intenzivnih barv, so predstavljeni na obsežni razstavi Chagall, ki bo v Albertini na ogled do

9. februarja.