Človečnost moramo na novo iznajti

»Konceptualna umetnost še ­nikoli ni bila bolj živahna, intenzivna in angažirana,« so v dunajski Albertini Modern povzeli retrospektivo kitajskega umetnika in aktivista Ai Wei­weia In Search of Humanity (V iskanju človečnosti). Ta doslej najbolj reprezentativni pregled njegove več kot štirideset­letne kariere, kot navajajo, ki ­zajema 144 del, je na ogled do 4. septembra.

»Vsak predmet Ai Weiweia ima svoj pomen, je povezan z njegovim in našim življenjem. Ai Weiwei s svojim iskanjem človečnosti izzove tudi nas. Nastavlja nam ogledalo, da bi lahko razvili bolj človečno družbo,« je dejal eden od kustosov razstave Dieter Buchhart.