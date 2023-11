Človeštvo se ustavi tam, kjer ni več možnosti vrnitve

V nadaljevanju preberite:

Mestna galerija Nova Gorica­ ­že štiriindvajseto leto zapored ­gosti mednarodni festival ­Pixxelpoint; skoraj dve desetlet­ji je to ­čezmejni projekt, kar je zlasti ­pomembno v skupnem nastopu Nove Gorice in Gorice kot evropskih prestolnic kulture leta 2025. Festival, ki izhaja iz vizualne kulture elektronskih medijev, si je za cilj zadal tako razvijanje in boljše razumevanje razsežnosti digitalnih svetov ter digitaliziranja stvarnega sveta okoli nas, skupaj z njegovo predstavitvijo in popularizacijo, kot spodbujanje teoretskega, kritičnega diskurza in refleksije o intermedijski umetnosti.