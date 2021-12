Dantejev Pekel v likovni umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Skupni imenovalec postavitve Pekel je umetniška evolucija ideje zla in njegove obsodbe, ki temelji na Dantejevi viziji posmrtnega življenja. Prikazane teme so različne: nastanek pekla kot luciferjevega kraljestva, poslednja sodba na večni obstoj v peklu, pejsaži pekla, različne manifestacije hudiča in skušnjave, v katere vodi ljudi, kot tudi norost, nočne more in podobno. Ni pozabljeno spreminjanje zemeljskega sveta v pekel, z vojnami, diktaturami in drugim nasiljem, vključno s tovarnami, ki onesnažujejo naravo in dušo in odtujijo ljudi od njihovega bistva.