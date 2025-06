Dela, ki pričajo o prvih korakih umetnikov

V nadaljevanju preberite:

Z vzpostavitvijo prve slovenske­ akademije za likovno umetnost je vzniknila tudi želja po ustanovitvi umetniške zbirke, in že po prvem študijskem letu je leta 1946 Božidar Jakac, prvi rektor akademije, iz naklonjenosti do grafičnega medija začel zbirati­ grafične liste študentov. Danes se zbirka pod vodstvom umetnostne zgodovinarke in kritičarke Nadje Zgonik ponaša z raznolikim naborom del, od slikarstva in kiparstva do grafike, risbe, ­fotografije in oblikovanja.