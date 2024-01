Delo Ane Maraž na prestižni razstavi v Bologni

Za letošnji 61. mednarodni sejem otroških knjig v Bologni, ki bo potekal v začetku aprila in na katerem bo častna gostja Slovenija, so izbrali ilustratorje, ki se bodo predstavili na razstavi kot eni najdlje trajajočih pobud sejma. Mednarodna žirija je izbrala dela 79 ilustratorjev iz 31 držav, iz Slovenije ilustratorko Ano Maraž z delom iz knjige Protideževna juha Majde Koren, ki jo je izdala založba Sodobnost.

Sejem, namenjen iskanju novih trendov in talentov v svetovni ilustraciji, bo potekal 61. po vrsti, ilustratorsko razstavo pa so na njem uvedli že kmalu po ustanovitvi, da bi na ta način predstavili najboljše iz svetovne ilustracije. Kot so zapisali organizatorji, je razstava skozi desetletja spremljala razvoj sveta otroških knjig, sledila njihovemu razvoju in prepoznavala ustvarjalno dinamiko: od tradicije ilustriranih zgodb do prihoda knjige kot pretežno vizualnega izraznega medija.

Za letošnjo 58. ilustratorsko razstavo se je prijavilo skupno 3520 ilustratorjev iz 81 različnih držav in regij s skupaj 17.600 deli. Žirija, v kateri so mednarodni strokovnjaki za ilustracijo za otroke in mladino italijanski založnik Marco Ghidelli, južnokorejski ilustrator in založnik Lee Ho-baek, kitajska založnica Xiaoyan Huang in norveški pisatelj in ilustrator Oyvind Torseter, se je po spletnem sestanku in izboru 344 ilustratorjev v začetku januarja zbrala v Bologni ter za razstavo izbrala 78 sklopov ilustracij, ki jih je prispevalo 79 ilustratorjev iz 31 držav.

Ilustratorka Ana Maraž Foto Osebni Arhiv

Iz Slovenije so izbrali Vipavčanko Ano Maraž, rojeno leta 1985, članico Zveze Društev Slovenskih Likovnih umetnikov in Društva likovnih umetnikov Severne Primorske. Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na oddelku za likovno pedagogiko. Njene ilustracije so izšle v knjigah Kako dolg je čas(Beletrina, 2019) in Božaj veter(Mladinska knjiga, 2021), za slednjo je leta 2021 prejela nagrado za najboljšo ilustracijo v kategoriji knjižne ilustracije. Njena dela izhajajo v revijah Cicido in Ciciban.

Izbrane ilustracije bodo razstavljene v središču sejma, kjer bodo na ogled strokovni javnosti iz založniškega sveta. Razstava v tej obliki pomeni odskočno desko za obetavne mlade umetnike, da povečajo svojo prepoznavnost, tistim z ustaljeno kariero pa omogoča, da odkrijejo nove možnosti.

Razstava bo od 8. do 11. aprila odprta tudi v galeriji na spletni strani sejma. Po koncu sejma bodo dela potovala tudi v kulturna prizorišča večjih svetovnih mest, najprej na Japonsko, v Korejo in na Kitajsko.

Na samostojni razstavi se bo letos predstavil italijanski ilustrator Andrea Antinori.