Na Dunaju odprli največjo razstavo slovenske umetnosti doslej

Glavna tema razstave Svet v ­barvah so likovne značilnosti ­slovenskega ustvarjanja, ki je temeljilo na dekorativnih učinkih,­ simboliki in ekspresivnosti ter zasedalo edinstveno mesto v evropskem slikarstvu.

Razstavo spremlja katalog s petimi eseji. Po besedah direktorice Narodne galerije Barbare Jaki je raziskovanje med pripravami na razstavo prineslo nova odkritja, pomemben del projekta je tudi prvič objavljeno dokumentarno gradivo.

Današnjega slovesnega odprtja sta se udeležila avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, med prisotnimi sta bila tudi generalna direktorica Avstrijske galerije Belvedere Stella Rollig in slovenski veleposlanik v Avstriji Aleksander Geržina.

Razstava z deli, ki so nastala od pomladi narodov leta 1848 do razpada skupne avstro-ogrske države leta 1918, je predstavljena z vidika likovne analize in stilističnih podobnosti med umetniki, povezav med slovenskimi likovniki samimi, njihovih vzporednic s slovenskimi in evropskimi pisatelji ter drugimi, posebno avstrijskimi in dunajskimi likovnimi krogi, tudi z vidika dunajskih ustanov in ­osebnosti.