Dva pogleda na črno celino

Afriška umetnost je v svetu ­čedalje bolj iskana, deležna je ­čedalje večje pozornosti organizatorjev razstav ter pomembnih muzejev in galerij. V Umetniški hali spodnjeavstrijskega ­Kremsa je do 10. aprila na ogled Nova afriška portretna umetnost iz zbirke Shariat. Nekoliko prej (5. marca) se bo v dunajski Albertini zaprla razstava Afrika: vizije svetlobe in barve z deli izjemne koloristke­ Ruth Baumgarte, ki je v Afriki dobila navdih za velik del ­svojega opusa.