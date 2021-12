V nadaljevanju preberite:



Chagallovi vitraži vedno pritegujejo poglede in vzbujajo občudovanje obiskovalcev. Tri takšna pisana okna so v po njem poimenovanem nacionalnem muzeju v Nici, kjer je do 10. januarja na ogled razstava, posvečena umetnikovem opusu v tej tehniki, z naslovom Marc Chagall, prenašalec svetlobe. Pred tem je bila postavljena v Pompidoujevem centru v Metzu, ki je z njo praznoval deseti rojstni dan.

V zgodnjih petdesetih, ko je bil slavni slikar Henri Matisse star več kot 80 let, Pablo Picasso 70, Marc Chagall pa nekaj manj kot 65, je Picasso izjavil: »Ko bo Matisse umrl, bo Chagall edini slikar, ki zares ve, kaj je barva.« Chagall takrat še ni ustvarjal vitražev, lotil se jih je v drugi polovici petdesetih let, ko jih je imel že skoraj 70. V tej tehniki se je izrazilo njegovo obvladovanje barve. Chagallovi vitraži so v petnajstih sakralnih in posvetnih stavbah v Franciji, Nemčiji, Angliji, Izraelu in ZDA.