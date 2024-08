Ekstempore se bo začel s Trikrat oddaljenim od sveta

Z drevišnjim odprtjem razstave Trikrat oddaljeno od sveta v piranski galeriji Hermana Pečariča­ se bo začel 59. Ex tempore Piran, največja, pa tudi najstarejša tovrstna mednarodna slikarska manifestacija v državi, na katero se vsako leto prijavi približno 250 slikarjev predvsem iz Slovenije in še nekaj drugih evropskih držav. Podelili bodo 18 nagrad, od tega 15 denarnih v skupni vrednosti 15.600 evrov.

Nagrada za mlado avtorico je lani pripadla Tari Rubinić za delo Nega in konec. Zato si je letos prislužila ­samostojno razstavo v piranski galeriji Hermana Pečariča.FOTO: Boris Šuligoj

Od jutri do prihodnjega četrtka bodo žigosali plat­na v Galeriji Monfort Portorož, v dveh trgovinah Art Ljubljana, v Art Celje Citycenter, Art Maribor Europark in Paleti Art na Reki. Vpisnina za sodelujoče je 25 evrov, za študente in upokojence pa 15 evrov. Vsak udeleženec sme žigosati največ dve podlagi, odda pa lahko samo eno. Letos so omogočili­ oddajo nekoliko večjih formatov, najdaljša stranica lahko namreč meri do 170 centimetrov.

Vsako leto dodajo kaj novega k slikarskemu prazniku

»Ekstempore je ena od najbolj odprtih manifestacij Obalnih galerij Piran, saj z njo ne zaznamujemo le odprtosti do številnih likovnih ustvarjalcev (med njimi je največ avtorjev mlajše generacije), temveč tudi odprtost do ljubiteljev umetnosti. Zato ob slikarskem dogodku vsako leto skupaj z drugimi ustanovami v občini pripravimo bogat spremljevalni program,« je pojasnila direktorica Obalnih galerij Piran Mara Ambrožič Verderber. Direktorica se namreč drži Heraklitovega načela, da je razvoj možen le, če se zgodi kaj novega.

Novost piranskega ekstempora je, da letos vračajo glavni del razstave v Mestno galerijo Piran, v Leseni dvorani Monfort pa bodo predstavili ožji izbor približno 60 del, ki jih bo izbrala mednarodna žirija, in razstavo izbranih otroških likovnih izdelkov (slednjo so po­imenovali Muza Meduza 2024).

Grand prix lanskega ekstempora: Bledeč spomin, avtorica Monika Slemc Klavžar iz Zgornje Slivnice pri Grosupljem. FOTO: Boris Šuligoj

Spremljevalni program bo drevi odprla razstava Trikrat oddaljeno od sveta. Izvedba razstave v tej piranski galeriji je nagrada za mladega avtorja, ki jo je devetnajst­letna študentka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Tara Rubinić z Vrhnike prejela na lanskem ekstemporu za delo Nega in konec. Kuratorka razstave Majda Božeglav Japelj pravi, da je mlada umetnica likovno nadvse zgovorna, saj je v zadnjih štirih letih ustvarila približno 20 ogleda vred­nih del, ki bodo visela v galeriji Hermana Pečariča, njeno lani nagrajeno delo pa v Mestni galeriji Piran.

4000 € bo prejel letošnji dobitnik grand prixa

Kot nam je še povedala kustosinja Majda Božeglav Japelj, bodo v Mestni galeriji pripravili dve razstavi. V prvem nadstropju bo 20 nagrajenih del iz zbirke Obalnih galerij Piran (vsa nagrajena dela z grand prix in nagradami za mlade avtorje) v zadnjih desetih letih, dodali jim bodo še dve letošnji najvišji nagradi.

V minulih desetih letih so na ekstemporu slavili Katja Bednařik Sudec, Barbara Cetina, Klavdija Jeršinovec, Tihana Karlović, Jani Ivan Konec, Tina Konec, Nina Koželj, Blažka Križan, Matic Moškon, Lara Papov, Renata Pentek - Šimoković, Tara Rubinić, Monika Slemc Klavžar, Nicola Tomasi, Kaja Urh, Miriam Elettra Vaccari, Simon Vovk, Jure Zrimšek, Ulla Žibert, poleg njih še letošnja dva nagrajenca. V drugem nadstropju bodo razstavili preostala letos nagrajena dela (predvidoma 15 slik). To razstavo, katere kuratorka je Janja Kralj, bodo odprli prihodnjo soboto, po podelitvi nagrad ob 20.30. Razstava nagrajenih del zadnjega desetletja je nekakšna generalka za podobno razstavo, ki jo bodo prihodnje leto pripravili s pregledom nagrajenih del od leta 1966, ko bodo Obalne galerije slavile 60. izvedbo prve tovrstne razstave v tedanji ­Jugoslaviji.

Mikavni nagradni fond in ugled prireditve

Lani so Obalne galerije Piran občutno zvišale denarno nagrado za grand prix (podvojili so jo na 4000 evrov), kar je bila pomembna spodbuda za umetnike in zbiratelje. »Naš grand prix je med najvišjimi nagradami za likovno umet­nost v državi in že zato upamo na prihod več nadarjenih slikarjev. S tem bi radi spodbudili tudi več radodarnih zbirateljev in ljubiteljev umetnosti, da v naslednjih letih namenijo več pozornosti in podpore tej ustvarjalnosti z odkupom umetnin, kar seveda omogoča rast kakovosti in raznolikosti ustvarjenega,« upa Mara Ambrožič ­Verderber.

Utrinek z nekaterimi nagrajenimi deli z lanske razstave v Galeriji Monfort FOTO: Boris Šuligoj

V zadnjem desetletju je bilo med 20 nagrajenci kar 15 avtoric in samo pet avtorjev. V torek bodo v Galeriji Monfort (skladišče soli) v Portorožu pripravili umetniški delavnici za otroke, v sredo bodo v Hiši Tartini odprli razstavo keramike Preteklost in sedanjost, v petek, 6. septembra, bo zaključek razstave Rekviem dobitnika Tartinijeve nagrade, ki jo je lani prejel Jaša Mrevlje Pollak, z razstavo pa se je umetnik, ki bo tega dne prisoten v Hiši Tartini, poklonil pokojnemu očetu psihiatru Gorazdu Mrevljetu.

O nagradah bo odločala tričlanska mednarodna žirija, v kateri bo predsednik verjetno izredni profesor za sodobno umetnost na beneški Univerzi Ca' Foscari Matteo Bertelé, preostala dva člana sta hrvaška vizualna umetnica Dragana Sapanjoš iz Novigrada in akademski slikar Gani Llalloshi iz Lucije.

Razstava nagrajenih del v Mestni galeriji bo odprta do 17. novembra, izbrana dela v Leseni dvorani Monforta pa do 29. septembra.