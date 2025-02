Umetnost, ki je prava naslednica romantike

V nadaljevanju preberite:

Žiga Okorn od vstopa na likovno prizorišče na začetku zadnjega desetletja minulega stoletja razvija intimno, tudi zelo neposredno slikarstvo, v katerega središču so figure, izoblikovane z minimalnimi potezami, ki gledalcu učinkovito sugerirajo različne emocije.

V Galeriji Pogled, vzpostavljeni v okviru Galerije Mihe Maleša v Kamniku, razstavlja najnovejša dela, ki so drugačna. Na njih je figuro povezal z nasprotnim aspektom, dediščino modernistične abstrakcije.

Galerija Mihe Maleša ob stalni zbirki in aktualni razstavi Ante Trstenjak – iz zbirke Umetnostne galerije Maribor, ki je obiskala že nekaj razstavišč in je v Kamniku dostopna do 22. marca, do 14. februarja ponuja tudi razstavo del Žige Okorna, diplomanta ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje iz leta 1991, ki je znan po intimnem in hkrati interpretativno odprtem pristopu k slikarstvu, v katero poskuša pritegniti gledalca.

V jedru njegovega dela ostajajo klasične humane teme, ki se prekrivajo z vprašanji človeške eksistence. Tokrat razstavlja v Galeriji Pogled, ki je vzpostavljena nadstropje višje od prostorov s stalno zbirko Mihe Maleša. Naslov razstave je Razkrivanja.