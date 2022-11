Kdor ima denar, kupuje in kupuje in kupuje

V nadaljevanju preberite:

Globalno trgovanje z umetninami je v odlični kondiciji in bo do konca letošnjega leta doseglo rekordne številke, je razbrati iz poročil. To dokazuje tudi raziskava, ki jo je za najpomembnejši umetnostni sejem Art Basel s podporo švicarske bančne korporacije UBS podpisala Clare McAndrew. Zajeli so podatke o 2700 najbogatejših zbiralcih na enajstih svetovnih trgih; številke kažejo, da krize ni (več).