Maršal Tito se vrača na Brdo

Vlada podpira vrnitev bronastih skulptur, ki so bile pred dvema letoma odstranjene iz parka Brdo pri Kranju. Kot je zapisala v odgovoru na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS), naj vrnitvi sledi strokovna odločitev o primerni postavitvi na podlagi projekta ureditve parka, ki bo upoštevala strategijo upravljanja protokolarnega posestva Brdo.

Kot je še zapisala vlada, je bil del danes razdeljene zbirke kipov »brez jasne strokovne utemeljitve in mimo veljavnih zakonskih postopkov in soglasij prenesen v Pivko«. Tam je del te zbirke na ogled v odprtih depojih državnih muzejev v kompleksu Parka vojaške zgodovine. Del zbirke pa je še vedno na posestvu Brdo, kar po mnenju vlade »zgolj potrjuje politično dimenzijo tega arbitrarnega posega«.

Protagonisti odstranitve kipov, do katere je prišlo v času vlade Janeza Janše, so kot ključni razlog navajali, da ti od nastanka še niso bili deležni ustrezne konservatorsko-restavratorske obravnave. Kot je v odgovoru zapisala vlada, pa je bila potreba po izvedbi restavratorskih del »le izgovor za arbitrarni prenos kipov«. Ta dela niso bila izvedena, »obenem je nezavarovan in povsem nestrokoven prevoz v Pivko kipe še dodatno resno ogrozil«.

Ob prenosu kipov tudi ni bil predhodno izdelan konservatorsko-restavratorski projekt, ki bi bil podlaga za strokovno in utemeljeno odločanje o postavitvi na morebitni drugi lokaciji. Strokovna razprava na posvetu na ministrstvu za kulturo je potrdila, da je bil s posegom v zbirko okrnjen kulturni spomenik državnega pomena posestva Brdo pri Kranju, da je bila porušena celovitost parkovne ureditve posestva in da so posegi dodatno ogrozili že sicer ogrožena umetniška dela, piše v odgovoru na poslansko vprašanje.

Vlada Janeza Janše je s premestitvijo kipov kršila veljavne predpise, med drugim določila zakona o varstvu kulturne dediščine, je navedla vlada. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ker so bili s tem posegom kršeni tudi veljavni predpisi, med drugim določila zakona o varstvu kulturne dediščine, menimo, da je vrnitev umetniških del na posestvo Brdo utemeljena,« je zapisala vlada. Ob vključevanju strokovne in širše javnosti predlaga vrnitev kipov po dokončanem strokovnem pregledu stanja umetnin in opravljenih konservatorsko-restavratorskih posegih, temu pa naj sledi strokovna odločitev o primerni postavitvi na podlagi projekta ureditve parka, ki bo upoštevala tudi strategijo upravljanja protokolarnega posestva Brdo pri Kranju.

O spomeniku Josipu Brozu Titu je vlada zapisala, da »je ena od skulptur v zbirki in kot tak sestavni del parkovne ureditve protokolarnega posestva«. »Kip je dejansko edini izmed prenesenih kipov s posestva, ki je v lasti Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije oziroma je vpisan v njegovo inventarno knjigo, medtem ko si je ostale kipe ob prenosu muzej tako rekoč prisvojil,« so dodali.

»Kot pomemben del zbirke kipov s posestva Brdo pri Kranju tudi spomenik maršalu Titu po našem mnenju sodi v parkovno ureditev protokolarnega posestva in ga ni smiselno arbitrarno izdvajati od ostalih kipov,« so še zapisali v odgovoru.

Ministrstvo namerava tudi bodoče odločitve o umestitvi umetniških del na posestvu Brdo prepustiti pristojnim strokovnim ustanovam, ob vključevanju in v dialogu s strokovno in širšo javnostjo. Trenutno potekajo intenzivna usklajevanja med Muzejem novejše in sodobne zgodovine, Javnim gospodarskim zavodom Brdo in Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, usmerjena v restavratorsko in konservatorsko obravnavo poškodovanih kipov in njihovo vrnitev na Brdo, v skladu s projektom ureditve posestva, v naslednjih mesecih, so še zapisali.