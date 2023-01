Asta Vrečko: Zgodovina mora ostati stvar zgodovinarjev, ne politike

Združitev Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja osamosvojitve Slovenije v nov javni zavod, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, so danes že komentirali na novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), pred novinarje pa je stopila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

»Ob nastanku muzeja osamosvojitve niso bile narejene strokovne podlage, ta muzej nima zbirke in kot tak nima svojega legitimnega obstoja,« je Asta Vrečko že novembra napovedala združitev, ki so jo nato kljub žuganju opozicije z interpelacijo na vladi tudi sprejeli.

Asta Vrečko se je odzvala na izjave na omenjeni novinarski konferenci in poudarila, da ne gre za ukinitev muzejev, ampak za združevanje v novi javni zavod, pri katerem ostane program enak, tudi zaposleni in načrt dela. »Tukaj sledimo strokovnim pomislekom, izpostavljenim že ob ustanovitvi: da nima ustreznih prostorov niti ustanovne zbirke, saj so artefakti v muzeju novejše zgodovine in drugih tovrstnih ustanovah po Sloveniji.« Se pa strinjajo, je še dejala, da je čas, da v muzeju sistemsko okrepimo ta čas naše zgodovine, kar bodo storili z novim kustodiatom.

Kot je dodala, razumejo politične argumente nestrinjanja, ki pa so bili na drugi strani še toliko številnejši ob ustanovitvi muzeja, ki je nastal v času pandemije, brez javne razprave in z velikim nasprotovanjem. Glede napovedi interpelacije je dejala, da lahko razpravlja o muzeju, muzejskih zbirkah, ustanavljanju muzejev več kot en dan, zato se lahko interpelacije le veseli, da predstavi vse strokovne argumente.

Na očitke, da bi lahko združili na ta način tudi druge muzeje po Sloveniji, je odvrnila, da so združili dve nacionalni ustanovi, za kar ni bilo podlage za nacionalno razpravo.

Muzeji so, kot je poudarila, resda dolgo doživljali sistemsko zanemarjenost, zato jih je treba podpreti in jim pomagati, da se bodo posodobili; na ministrstvu so po njenih besedah že pripravili strokovno skupino, ki bo zasnovala rešitve in podporo na tem področju. Spomnila je tudi na prostorske težave nekaterih muzejev, med njimi prirodoslovnega.

Glede izjav VSO in njihovega akcijskega načrta je rekla, da lahko samo ugiba, kaj se za tem skriva, ne dvomi pa, da so to le legitimna, demokratična sredstva. »Tega ne morem komentirati, lahko pa rečem, da takšne retorike, ki je tudi žaljiva in se pogosto dogaja na družbenih omrežjih, naša vlada ne želi uporabljati.« Kot je dodala, mora zgodovina ostati stvar zgodovinarjev, ne pa politike.

Na vprašanje o usodi spomenikov na Brdu je odgovorila, da so v državnem zboru razpravljali o kipih, ki sta jih muzej novejše zgodovine in gospodarski zavod Brdo preselila v Pivko. »Ti kipi bodo po strokovnem posvetu, ki ga napovedujemo za konec februarja, vrnjeni nazaj tja, kamor sodijo, torej na Brdo,« je zagotovila ministrica za kulturo.