Največja češka umetnina še kar brez pravega doma

V nadaljevanju preberite:

Spori med mestom Praga, umetniki in dediči Alfonsa Muche o tem, kje bi moral biti Slovanski ep razstavljen, trajajo že desetletja. V tem času so bila platna ob transportu in zaradi neustreznih razstavnih pogojev huje poškodovana in nerestavrirana.

Danes je dvajset platen, med katerimi jih kar sedem meri v širino osem in v višino šest metrov, razstavljenih v treh majhnih sobah, napetih na jeklena ogrodja. Kljub lokalnemu ponosu in zaščitništvu do Slovanskega epa je razstavni prostor na gradu neustrezen in premajhen.