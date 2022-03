Nalezljiva grenkoba življenja

V nadaljevanju preberite:

Munch je bil od začetka svoje umet­niške kariere zagoneten, skrivnosten, čustven, temeljit, radikalno moderen – in kontroverzen. Kljub temu oziroma ravno zato je, kot redkokateri umetnik, slogovno in vsebinsko močno vplival na generacije umetnikov po letu 1945. Navdihovalo jih je predvsem njegovo pozno obdobje, z občutki strahu, osamljenosti in zagrenjenosti življenja.