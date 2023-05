Nuja po transparentnosti, finančni podpori in izobraževanju javnosti

V nadaljevanju preberite:

Slovenski trg umetnin se ne sooča z ovirami le zaradi svoje majhnosti, temveč – posledično – tudi zaradi pomanjkanja pluralnosti in živosti. Slednje obravnava tudi iniciativa Ljubljana Art Weekend, ki združuje institucije, galerije, muzeje in projektne prostore, v prestolnico pa do nedelje prinaša program z več kot sto razstavami in dogodki. Problematike se je sistemsko in dolgoročno treba lotiti tudi na državni ravni.