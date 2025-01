(OCENA) Franc Berneker: Okamenele sanje

V nadaljevanju preberite:

Razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti (KGLU) Okamenele sanje. Razstava ob 150-letnici umetnikovega rojstva (kustosinji Katarina Hergold Germ in Nina Popič) prinaša dokaj obsežen izbor umetnin, v katerih lahko hitro prepoznamo umetnikov osebni, njemu lasten slog. V delih, kot so Rokoborci iz ok. leta 1910, lahko ugotovimo kiparjev izrazit smisel za modeliranje slikovitih form, polnih vdrtin in izboklih delov, kar se je pokazalo v skrajno dinamičnem prepletu form, senc in fragmentiranih figur.